Кластер "Строительная отрасль" создали в техникуме Тюмени

С начала сентября в Тюменской области в рамках программы "Профессионалитет" в ссузах открыли три образовательных кластера, в том числе "Химическая отрасль" в Тобольске и "Строительная отрасль" в Тюмени, последни накануне осмотрел губернатор Александр Моор.

"Посетил Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства, где также был запущен еще один кластер "Строительная отрасль". В учреждении провели переоснащение, закупили оборудование. Осмотрел обновлённые аудитории. Видно, что ребята с удовольствием занимаются на новой технике. Спрос на рабочие специальности продолжает расти. Наши образовательные организации и предприятия действуют сообща: будущие работодатели заинтересованы в создании лучших условий для студентов, активно участвуют в формировании образовательных программ и вкладываются в обновление материально-технической базы. Будем и дальше развивать кластерный формат", - сообщил губернатор.