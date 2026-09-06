В Набережных Челнах определены победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель грузовика"

4 сентября 2026 года в Набережных Челнах Республики Татарстан подвели итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель грузовика". По итогам трех дней соревнований определены лучшие водители в двух категориях – С и СЕ.

Конкурс организован Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (ОАО "НИИАТ") совместно с Исполнительным комитетом города Набережные Челны, ПАО "КАМАЗ" и МУП "Городской транспорт". Мероприятие проводилось по заказу ФБУ "Росавтотранс" при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" Национального проекта "Инфраструктура для жизни". Информационным партнером выступает газета "Транспорт России" – официальный печатный орган Минтранса России.

В этом году за звание лучших боролись 47 водителей из 33 регионов России. Впервые в истории Всероссийского конкурса "Лучший водитель грузовика" в соревнованиях приняли участие женщины – сразу две участницы.

В ходе конкурса участники демонстрировали профессиональное мастерство в двух категориях: в личном зачете для водителей категории С на грузовых автомобилях грузоподъемностью от 3,5 до 10 тонн и в личном зачете для водителей категории СЕ на автопоезде в составе тягача с полуприцепом. Программа соревнований включала три модуля: проверку знаний Правил дорожного движения, скоростное маневрирование и испытание "Хрупкий груз", в котором водителям необходимо было пройти трассу с открытым контейнером с водой, не пролив ее.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом. В личном зачете для водителей категории С на грузовых автомобилях грузоподъемностью от 3,5 до 10 тонн победителем стал Александр Гаас из Самары. Второе место занял Вадим Тюльнев из Ухты, третье – Александр Желтышев из Набережных Челнов.

В личном зачете для водителей категории СЕ на автопоезде в составе тягача с полуприцепом победу одержал Игорь Халтурин из Набережных Челнов. Для него это уже вторая победа во Всероссийском конкурсе "Лучший водитель грузовика": в 2024 году он также занял первое место на соревнованиях в Грозном. Второе место занял Александр Седельников из Омска, третье – Александр Анисимов из Чебоксар.

Победители в каждой категории получили сертификаты на 300 тыс. рублей, участники, занявшие вторые места, – на 150 тыс. рублей, третьи – на 50 тыс. рублей. Кроме того, победителю в категории СЕ ПАО "КАМАЗ" вручило специальный приз – автомобиль "Москвич".

Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации Андрей Александрович Енин поздравил победителей и участников конкурса: "Я уже побывал не на одном профессиональном конкурсе, но сегодня меня действительно впечатлил его масштаб. Многие участники приезжают из года в год, не останавливаются на достигнутом и продолжают совершенствовать свое мастерство. Особенно приятно видеть среди конкурсантов женщин – уверен, что они составят серьезную конкуренцию и обязательно будут занимать первые места".

Мэр Набережных Челнов Наиль Гамбарович Магдеев поблагодарил за поддержку в организации конкурса Министерство транспорта Российской Федерации, Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта, ПАО "КАМАЗ" и лично генерального директора автозавода Сергея Когогина. Обращаясь к участникам, он подчеркнул, что профессия водителя грузового автомобиля имеет большое значение для страны, а от ответственности и дисциплины водителей напрямую зависят жизнь и здоровье людей. По его словам, за дни соревнований участники смогли не только обменяться профессиональным опытом, но и познакомиться друг с другом, посетить завод КАМАЗ и лучше узнать Набережные Челны.

Генеральный директор ОАО "НИИАТ" и председатель жюри конкурса Валерий Викторович Машков поздравил победителей и участников с завершением соревнований: "Хочу поблагодарить участников, судейскую коллегию, руководство Набережных Челнов и ПАО "КАМАЗ" за высокий уровень проведения конкурса. Здесь действительно удалось создать атмосферу большого профессионального события, в котором были и серьезная борьба, и уважение к профессии, и настоящее гостеприимство. Отдельные слова признательности всем, кто вложил силы в подготовку и проведение этих соревнований".

Всероссийский конкурс "Лучший водитель грузовика" направлен на популяризацию профессии водителя грузовика, повышение личной мотивации водителей-профессионалов к совершенствованию мастерства и укрепление культуры безопасного вождения. В 2026 году соревнования прошли в Набережных Челнах в год 400-летия города и 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ.