70 процентов котельных тюменской области уже готовы к отопительному сезону

В рамках ремонтной кампании в Тюменской области в этом году планируется замена не менее 53 км инженерных сетей, ремонт и реконструкция 35 котельных. К началу августа запланированные работы выполнены почти на 70%. В прошлом году было 62%. Регион активно готовится к зиме. С начала лета запасы твердого топлива на котельных выросли в 3 раза", сообщил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

В информцентре правительства пояснили, что подготовка к осенне-зимнему периоду идёт во всех муниципалитетах региона. На данный момент отремонтировано 22 котельных, отремонтировано и заменено более 3,8 км ветхих сетей теплоснабжения. В Тюмени по итогам шести этапов гидравлических испытаний было выявлено и устранено 348 слабых участков сети.