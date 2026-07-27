Сделки с недвижимостью станут прозрачнее и быстрее

Рынок недвижимости в России делает шаг к большей прозрачности: банки начинают формировать реестр кадастровых инженеров. Инициатива направлена на решение распространённой проблемы — задержек и сложностей при оформлении сделок из‑за кадастровых неточностей. Новый подход позволяет работать только с проверенными в соответствии с утвержденными правилами, критериями и внутренними рейтингами специалистами. Такие эксперты, включенные в реестр, помогут устранить расхождения в сведениях о недвижимости, уточнить границы земельного участка и составить необходимые документы.

Для заемщиков с ипотекой на ИЖС не придётся самостоятельно искать специалиста и определять, какие работы нужно выполнить. При необходимости кадастровый инженер подключится к сделке сам и подготовит все документы для её завершения, например, подготовит межевые и технические планы, схемы расположения земельного участка, актов обследования и т.д., комментируют в ВТБ. Для предпринимателей тоже важна предсказуемость: корпоративные пользователи смогут выбирать исполнителей из перечня, где квалификация уже подтверждена.

Антон Вовк, руководитель департамента залогов, старший вице‑президент ВТБ:

И физические лица, и бизнес подчас сталкиваются с тем, что не могут оформить предлагаемое ими в залог имущество из‑за неуточнённых границ земельных участков и прочих вопросов. Это затрудняет получение ипотеки и тормозит сделки. Решение позволит сократить путь от подготовки документов до выдачи кредита, гарантирует квалификацию специалиста и качество его работы.

Профессиональное сообщество также видит в инициативе пользу для всей отрасли. "Инициатива — важный шаг к выстраиванию системной работы между банковским и кадастровым сегментами рынка недвижимости. Прозрачность и предсказуемость кадастрового этапа давно ждут и клиенты, и сами специалисты. Сокращение числа реестровых ошибок напрямую повышает доверие к отрасли и снижает издержки всех участников сделки", — подчеркнула Алла Овчинникова, президент Ассоциации "Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров".