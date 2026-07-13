Первый областной фестиваль "Культура моды" провели в Тюмени

В креативном кластере "809" состоялся первый областной фестиваль "Культура моды", приурочили его ко Всемирному дню моды и провели в рамках "Ценностного фестиваля", его участниками ст али 150 человек.

Программа фестиваля объединила просветительские, творческие и прикладные форматы. В образовательном треке стилист Елена Шилова прочитала лекцию "Мода как зеркало эпох: 5 тысяч лет истории костюма", раскрыв связь модных тенденций с культурными и социальными изменениями разных времён.

Визуальный трек представил локальную креативную индустрию: в показах коллекций приняли участие дизайнеры не только из Тюмени, но и из Ялуторовска и Ишима. Дополнила направление фотовыставка "Культурный код в одежде", демонстрирующая, как региональные традиции находят отражение в современном дизайне.

Особый интерес у гостей вызвал игровой аукцион дизайнерских изделий. Его механика строилась на системе "фишек": посетители получали их за участие в показах, мастер‑классах и лекциях, а затем обменивали на лоты. Среди представленных работ — коллекции проекта "Неделя Моды. Сибирь", вещи дизайнеров Марии Лямзиной, Анны Овеян и Елены Козловой, а также аксессуары ручной работы: твилли от "Тюменского платка", украшения из эпоксидной смолы, серьги из кружева и кокошник.

Трек "Женская лаборатория красоты" был ориентирован на практические навыки и самопрезентацию. В его рамках прошли мастер‑классы по трендовому макияжу, экспресс‑укладке, стилизации образов с платком и работа с метафорическими картами — формат, позволивший участникам взглянуть на собственный стиль через призму личных ассоциаций и смыслов.

По словам организаторов, опыт этого года ляжет в основу дальнейшего развития проекта: в 2027 году планируется расширить географию участников, увеличить количество площадок и добавить новые тематические направления.

Организаторами фестиваля - агентство событий "Красота и культура" под руководством Лиры Минеевой и проект "Неделя моды. Сибирь".