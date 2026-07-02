Тюменский губернатор прокомментировал ситуацию с бензином в регионе

Для нормализации ситуации с топливом необходимо, в первую очередь, успокоить ажиотажный спрос, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя положение дел на региональном топливном рынке.

"В Тюменской области две трети объемов продаваемого топлива реализуется на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний, и треть - на заправках независимых поставщиков. Сегодня на АЗС, которые принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям, топливо поступает. Может быть, с некоторыми задержками. И самое главное, эти компании выдерживают уровень цен. Даже если цены растут, то в соответствии с соглашением с правительством Российской Федерации, они фиксируются в пределах текущей инфляции. Чуть сложнее ситуация у независимых поставщиков, поскольку они приобретают топливо на бирже. Там действительно могут быть ситуации когда топлива нет либо выставлена высокая цена", - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что ситуация с топливом - на контроле у Президента России и федерального правительства.

"Мы находимся в сезоне большого спроса на топливо. Так всегда бывает летом. Люди поехали в отпуска. В южных регионах уже идет уборочная. Ведется активное строительство. В этот период всегда большое потребление топлива. Плюс наложился ажиотажный потребительский спрос. Мы помним, был ажиотаж, когда все покупали гречку. А потом ситуация стабилизировалась", - напомнил Александр Моор.

Важно понимать, что объем производства топлива в России сегодня покрывает потребности нашей страны, акцентировал внимание глава региона.

"Поэтому важно нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа, не заправляться впрок, вести себя как обычно. Ведь основная сложность сегодня - с перенастройкой логистики под тот спрос, который возник. Если мы с вами этот спрос успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе, ведь топлива в стране производится достаточно", - заверил губернатор.