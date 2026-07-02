Основной день форума "Патриоты России" в Тюмени состоится 25 августа

14:00 02 июля 2026
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Основной день форума "Патриоты России" перенесён на 25 августа, решение принято в связи с проведением в Москве 22 августа второго этапа XXIII Съезда партии "Единая Россия". 

Как пояснил полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога, перенос очных событий форума "Патриоты России" позволит присоединиться к ним большему количеству участников. 

 22-24 августа пройдёт онлайн-часть форума.

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