Основной день форума "Патриоты России" в Тюмени состоится 25 августа

Основной день форума "Патриоты России" перенесён на 25 августа, решение принято в связи с проведением в Москве 22 августа второго этапа XXIII Съезда партии "Единая Россия".

Как пояснил полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога, перенос очных событий форума "Патриоты России" позволит присоединиться к ним большему количеству участников.

22-24 августа пройдёт онлайн-часть форума.