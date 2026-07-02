58 лесных пожаров ликвидировано в Тюменской области с начала сезона

Лесопожарная обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой, передает департамент лесного комплекса Тюменской области. С начала сезона потушено 58 лесных пожаров на площади 771 га.

В регионе ведется круглосуточный мониторинг лесов. Задействованы наземные патрульные группы, авиация, БПЛА, система видеонаблюдения и космомониторинг.

В июне произошло всего два возгорания в лесу. Они потушены в первые сутки после обнаружения.

Лесные пожары в этом сезоне возникали из-за грозы (46%), нарушения правил пожарной безопасности (33%), перехода огня с других территорий и объектов инфраструктуры (21%).

В Тюменской области перестал действовать запрет на посещение лесов, но пожароопасный сезон продолжается. Жителям необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

❌ не разводить костры;

❌ не бросать непотушенные спички и окурки;

❌ не оставлять в лесу мусор, особенно стекло и легковоспламеняющиеся материалы;

❌ не проводить огневые работы.

Жители, которые сообщат о поджигателях, могут получить денежное вознаграждение.

При обнаружении лесного пожара или задымления, сообщите по телефону 8-800-100-94-00 или 112.