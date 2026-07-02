Легкоатлеты Тюменской области поборются за победы в "Шиповке юных"

Соревнования по легкоатлетическому многоборью "Шиповка юных" н а стадионе "Геолог" в Тюмени пройдут 4 и 5 июня, участие в них примут более двухсот юных атлетов в трёх возрастных категориях (2011–2012, 2013–2014 и 2015–2016 г.р.).

Программа первого дня (4 июня, старт в 9:45). Сразу после торжественного открытия спринт на 60 метров, где решают сотые доли секунды, и прыжковые дисциплины, где нужно покорить высоту и длину. Кульминация - эстафета 4×100 м.

Программа второго дня (5 июня, старт в 10:00). Спортсменам предстоит метнуть снаряд на максимальное расстояние и проверить себя на стайерских дистанциях: 500 м, 600 м, 800 м и 1000 м. Это настоящая проверка характера!

Сразу после финиша последнего забега — главная церемония награждения.