Исторический гастрофестиваль ревеня проведут в России в третий раз

С 20 июня по 20 июля с подачи Тюменской области в России уже третий год подряд проводится исторический гастрономический "Фестиваль ревеня", миссия фестиваля - возрождение историко-культурного и гастрономического кода Тюменского региона и демонстрация ревеня, как уникального и универсального продукта, а также разных техник его приготовления.

Ревень становится главным героем гастрономического фестиваля не случайно. В XVII веке корень ревеня ценился как лекарственное средство при болезнях ЖКТ. Именно поэтому в сентябре 1697 года Петр I приказал тобольскому воеводе князю Черкасскому собирать у населения корни ревеня, отсортировывать их, тщательно хранить и отправлять в столицу, откуда его продавали в том числе в Европу.

В 1698 году приготовленный для продажи ревень стали облагать таможенными пошлинами наряду с соболями и черными лисицами. Таким образом ревень стал еще одним богатством, поставляемым из Сибири в страны Западной Европы, наряду с пушниной.

В XVIII веке торговля ревенем была монополизирована государством.

Императорский двор посвятил аж 12 указов продаже этого растения в Тобольске. За частную торговлю грозило серьезное наказание, вплоть до смертной казни.

Первый фестиваль ревеня прошел в 2024 году в Тюмени и Тобольске. В 2026 году фестиваль проходит уже в девяти городах России: от Москвы до Томска и от Зеленоградска до Архангельска. Для фестивального меню шефы-участники создали уникальные блюда с использованием различных техник приготовления ревеня.

В Тобольске, городе-инициаторе фестиваля ревеня, 10 июля также пройдет гала-ужин у стен Белокаменного Кремля. К шеф-повару ресторана "Дворцовая" приедут бренд-шеф казанского ресторана "Умай" Рустам Рахимов (лучший шеф-повар Татарстана по версии премии WhereToEat Tatarstan 2025) и шеф-повар томского ресторана "Кухтерин" Анастасия Чаркова. Шефы предложат шесть курсов блюд из ревеня в авторских интерпретациях.

Петр Вагин, глава города Тобольска:

Вокруг кухни всегда объединяются все смыслы. Пробуя блюда, приготовленные по старинным рецептам, мы понимаем, как богата сибирская кухня, насколько интересно о ней рассказывать и как вокруг гастрономии объединяются жители и гости города.

Олеся Удовиченко, директор по развитию ГК "Дольче Вита":