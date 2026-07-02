Исторический гастрофестиваль ревеня проведут в России в третий раз

С 20 июня по 20 июля с подачи Тюменской области в России уже третий год подряд проводится исторический гастрономический "Фестиваль ревеня", миссия фестиваля - возрождение историко-культурного и гастрономического кода Тюменского региона и демонстрация ревеня, как уникального и универсального продукта, а также разных техник его приготовления.
Ревень становится главным героем гастрономического фестиваля не случайно. В XVII веке корень ревеня ценился как лекарственное средство при болезнях ЖКТ. Именно поэтому в сентябре 1697 года Петр I приказал тобольскому воеводе князю Черкасскому собирать у населения корни ревеня, отсортировывать их, тщательно хранить и отправлять в столицу, откуда его продавали в том числе в Европу.
В 1698 году приготовленный для продажи ревень стали облагать таможенными пошлинами наряду с соболями и черными лисицами. Таким образом ревень стал еще одним богатством, поставляемым из Сибири в страны Западной Европы, наряду с пушниной.
В XVIII веке торговля ревенем была монополизирована государством.
Императорский двор посвятил аж 12 указов продаже этого растения в Тобольске. За частную торговлю грозило серьезное наказание, вплоть до смертной казни.
Первый фестиваль ревеня прошел в 2024 году в Тюмени и Тобольске. В 2026 году фестиваль проходит уже в девяти городах России: от Москвы до Томска и от Зеленоградска до Архангельска. Для фестивального меню шефы-участники создали уникальные блюда с использованием различных техник приготовления ревеня.
В Тобольске, городе-инициаторе фестиваля ревеня, 10 июля также пройдет гала-ужин у стен Белокаменного Кремля. К шеф-повару ресторана "Дворцовая" приедут бренд-шеф казанского ресторана "Умай" Рустам Рахимов (лучший шеф-повар Татарстана по версии премии WhereToEat Tatarstan 2025) и шеф-повар томского ресторана "Кухтерин" Анастасия Чаркова. Шефы предложат шесть курсов блюд из ревеня в авторских интерпретациях.
Петр Вагин, глава города Тобольска:
Вокруг кухни всегда объединяются все смыслы. Пробуя блюда, приготовленные по старинным рецептам, мы понимаем, как богата сибирская кухня, насколько интересно о ней рассказывать и как вокруг гастрономии объединяются жители и гости города.
Олеся Удовиченко, директор по развитию ГК "Дольче Вита":
Фестиваль ревеня — это событие уже не только для жителей и гостей Тобольска, а настоящий праздник вкуса для жителей всех городов-участников, где каждый гость может открыть для себя новые сочетания и оценить мастерство работы с ревенем ведущих шефов страны. Мы рады, что фестиваль расширяется, выйдя на федеральный уровень, уже становится доброй традицией, и дает возможность гостям погрузиться в уникальную гастрономическую историю страны.
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