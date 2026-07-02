Соцгум ТюмГУ приглашает всех желающих на знакомство с ИИ

В ТюмГУ объявлили набор слушателей на программу ДПО "Искусственный интеллект для профессиональной деятельности". Обучающий курс по использованию элементов искусственного интеллекта для различных сфер деятельности состоится в Тюменском государственном университете 15-16 июля 2026 года в онлайн-формате (без отрыва от работы!). Время проведения с 18 до 21 часов (время тюменское).
Программа дополнительного профессионального образования (ДПО) "Искусственный интеллект для профессиональной деятельности" направлена на подготовку специалистов, способных эффективно применять технологии искусственного интеллекта (ИИ) в своей профессиональной деятельности.
Цель программы — сформировать у слушателей комплекс компетенций, необходимых для интеграции и эксплуатации технологий ИИ в различных сферах.
Программа включает:
История развития ИИ и инструментов на основе нейросетей.
Промтинг в ИИ.
Генеративный ИИ и способы взаимодействия с ним.
Локальное разворачивание инструментов ИИ.
Копилотирование: ИИ-помощники и их производство.
Практическое применение инструментов ИИ.
Участникам будут предложены лекционные занятия и практическая работа, направленная на формирование навыков работы с использованием современных цифровых инструментов.
По завершении программы слушатели получают удостоверение установленного образца, подтверждающее квалификацию специалиста в области искусственного интеллекта.
У в программе позволяет специалистам обрести необходимые знания и навыки для успешного внедрения и эффективного использования технологий искусственного интеллекта в своей профессиональной практике.
По вопросам курса и регистрации можно обратиться по электронной почте: socgum@utmn.ru
Для зачисления на курс нужно заполнить анкету.
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