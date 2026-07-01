Клиенты Сбера могут оформить карты в киберстиле

Новые анимированные дизайны виртуальных карт МИР стали доступны для клиентов Сбера. Оформление можно настроить в последней версии мобильного приложения СберБанк Онлайн.

Сбер уже несколько лет признаётся Национальной системой платёжных карт самым безопасным банком России. Успехи в кибербезопасности вдохновили дизайнеров на создание тематического оформления — в киберстиле. Выбрать и установить понравившееся изображение можно за несколько секунд. Для этого в приложении СберБанк Онлайн нужно нажать "Изменить дизайн" в интерфейсе конкретной карты или воспользоваться ссылкой.

Уникальный дизайн может быть особенно интересен профессионалам сферы кибербезопасности — как отличительная черта для людей из экспертного сообщества. Для остальных пользователей такая виртуальная карта — дополнительное напоминание о том, что мошенники не дремлют и надо всегда быть на чеку.

По итогам прошлого года Сбер спас от мошенников более 360 млрд рублей клиентов. Банк не допустил финансовых потерь и простоев в своей цифровой инфраструктуре от действий хакеров. Эффективность системы антифрода Сбера достигла 99,99% — это один из лучших показателей в мире.