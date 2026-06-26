1,5 млн рублей получили тюменские работодатели за обустройство рабочих мест для граждан с инвалидностью

С начала 2026 года Отделение СФР по Тюменской области компенсировало расходы восьми работодателям, которые оборудовали специальные рабочие места для граждан с инвалидностью I и II групп. На выделенные средства закуплены эргономичные столы, кресла, компьютеры и другие технические средства.
Максимальный размер субсидии за одно рабочее место — 200 000 рублей.
"Предоставление субсидии напрямую связано с созданием для человека с инвалидностью по‑настоящему подходящего рабочего места. Оно должно быть специально оборудовано и организовано в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА). Именно ИПРА помогает подобрать те виды трудовой деятельности, которые соответствуют возможностям человека с учётом его особенностей здоровья", — пояснил управляющий Отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков.
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