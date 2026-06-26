В Петербурге назвали лучшего водителя троллейбуса России

В Санкт-Петербурге подвели итоги XXII Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель троллейбуса". Соревнования проходили с 17 по 18 июня 2026 года, а 19 июня были названы победители.

Конкурс организован Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (ОАО "НИИАТ") и СПб ГУП "Горэлектротранс" по заказу ФБУ "Росавтотранс", при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" Национального проекта "Инфраструктура для жизни".

За звание лучшего боролись 42 водителя из 36 городов России – от Калининграда до Владивостока, в том числе из ДНР: Донецка, Горловки и Мариуполя. Среди конкурсантов были представители разных поколений.

Самому молодому участнику, Михаилу Кузнецову из Владимира, 21 год, а Михаил Крупа из Горловки посвятил профессии 34 года. В соревнованиях также принял участие Игорь Шумов из Севастополя – участник специальной военной операции, ветеран боевых действий с 27-летним стажем работы.

Впервые в новейшей истории Северной столицы площадка для соревнований была оборудована прямо на городских улицах – конкурсные заезды прошли на проспекте Юрия Гагарина. Церемония открытия состоялась в историческом мультимедийном парке "Россия – моя история". В ней приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга К. В. Поляков, заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации Н. С. Чередниченко, генеральный директор ОАО "НИИАТ", председатель Комиссии по вопросам научно-технологического развития и образования Общественного совета при Минтрансе России В. В. Машков, заместитель генерального директора ФБУ "Росавтотранс" И. С. Седых и директор СПб ГУП "Горэлектротранс" К. В. Шостак.

В течение двух дней участники прошли испытания в теоретической и практической части. Они продемонстрировали мастерство управления троллейбусами трех типов подвижного состава – Тролза-5265, АКСМ-321 и ВМЗ-5298, знание Правил дорожного движения, устройства троллейбуса и правил технической эксплуатации, навыки приемки машины перед выездом на линию.

Главным новшеством конкурса 2026 года стало включение в программу модуля по обслуживанию маломобильных групп населения (МГН). Если прежде цель конкурса состояла в совершенствовании профессиональных знаний и популяризации профессии, то теперь она расширена за счет проверки качества взаимодействия с пассажирами этой категории. Задание было направлено не столько на технику, сколько на культуру обслуживания: конкурсанты подъезжали к остановочному пункту и оказывали помощь в посадке пассажиру в инвалидной коляске – приводили в рабочее положение аппарель, помогали при посадке, фиксировали кресло ремнем безопасности и предлагали помощь в оплате проезда. Принципиально, что оценивали эти навыки непосредственные потребители услуги – представители МГН, по совместительству члены Координационного совета по доступной среде при Комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

По итогам соревнований победителем XXII Всероссийского конкурса и обладателем главного приза в 300 000 рублей стал Алексей Скворцов из Санкт-Петербурга. 2-е место и сертификат на 150 000 рублей присуждены Артему Пазухину из Санкт-Петербурга. 3-е место и сертификат на 50 000 рублей завоевал Алексей Шушков из Ижевска. Общий призовой фонд конкурса составил 500 000 рублей.

"Я очень счастлив, что стал победителем конкурса. Честно говоря, такого результата не ожидал. Конкуренция была серьезной, многие участники показали высокий уровень подготовки, а главным соперником для меня оказался коллега, с которым мы вместе готовились к соревнованиям. Несмотря на то что водителем троллейбуса я работаю около трех лет, эта профессия нравится мне с детства, поэтому сегодняшняя победа особенно ценна", – поделился победитель конкурса Алексей Скворцов.

"Это важное событие для всей отрасли. Конкурс дает всем возможность показать, что профессия водителя троллейбуса – это настоящее искусство. Здесь собрались профессионалы своего дела, и каждый из вас ежедневно выходит на маршрут и берет ответственность за безопасность и комфорт пассажиров. Спасибо вам за этот труд", – сказал заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации Николай Чередниченко.

"Этот конкурс ежегодно собирает лучших представителей профессии со всей страны, и для многих участников он давно стал площадкой для профессионального общения и обмена опытом. Искренне благодарю конкурсантов за высокий уровень мастерства и преданность своему делу. Отдельные слова признательности хочу адресовать Правительству Санкт-Петербурга, СПб ГУП "Горэлектротранс" и всем организаторам, которые создали для участников комфортные условия и провели соревнования на самом высоком уровне", – отметил генеральный директор ОАО "НИИАТ" и председатель жюри конкурса Валерий Машков.

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]Заместитель генерального директора ФБУ "Росавтотранс" Олег Толстухин поздравил участников с успешным завершением праздника труда и мастерства и акцентировал внимание на значимости труда водителей общественного транспорта.

"Всероссийский конкурс водителей троллейбусов объединяет специалистов со всей страны и наглядно показывает, что для работников городского транспорта пассажир везде одинаково важен. Именно в условиях профессионального соперничества формируется тот высокий стандарт мастерства, который становится ориентиром для всей отрасли. Поздравляю победителей и всех участников с достойными результатами", – отметил председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Денис Минкин.

Грамотами были награждены все участники, а отдельными призами и дипломами отметили победителей в 13 номинациях.

Санкт-Петербург был выбран площадкой проведения Всероссийского конкурса не случайно. 21 октября 2026 года исполнится 90 лет городскому троллейбусному движению. Сегодня в Северной столице действует крупнейшая троллейбусная сеть в стране – 48 маршрутов протяженностью 612,55 км. Здесь же функционирует самая масштабная в России и Европе сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом, способных перемещаться без подключения к контактной сети. Петербургский Горэлектротранс эксплуатирует 830 троллейбусов, из них 326 – с увеличенным автономным ходом. В 2025 году объем транспортной работы по троллейбусам в Петербурге составил 38,7 млн км, перевезено 143,2 млн пассажиров.