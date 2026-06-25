Мошенники рассылают родственникам погибших бойцов приглашения на вручение наград

Несколько родственников погибших участников СВО получили сообщения в мессенджерах или телефонные звонки, в которых содержались приглашения на вручение государственных наград. Далее следовала просьба перейти по прилагавшейся ссылке или предоставить свои персональные данные.

ВНИМАНИЕ! ЭТО МОШЕННИКИ! Переход по предлагаемой ими ссылке или предоставление им своих персональных данных приведет к потере денежных средств или имущества, а также к другим неприятным последствиям!



Приглашения на вручение государственных наград родственникам погибших участников СВО через мессенджеры не рассылаются.