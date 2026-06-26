Успех развития Тюмени - в командной работе

Итоги социально-экономического развития города Тюмени за 2025 год обсудили депутаты Тюменской городской думы на июньском заседании думы, с обширным докладом по теме выступил глава города Максим Афанасьев, подчеркнув, что все успехи и достижения — это результат эффектной командной работы всех уровней власти, в том числе депутатов при активном участии самих жителей города.

"Наши финансовые результаты подтверждают устойчивость выбранного курса, собственные доходы городского бюджета выросли на 7%, уровень исполнения бюджета достиг максимального значения за последние 20 лет — 96%. Это означает, что мы верно определяем приоритеты и направляем ресурсы туда, где боялись строить будущее. Уверен, именно таким город и будет оставаться современным, сильным, открытым и по-настоящему человеческим", - резюмировал свое выступление Максим Афанасьев.

Депутаты Сергей Пыхалов, Дмитрий Ошурков и Александр Жуков задали главе города уточняющие вопросы относительно содержания дорог, в том числе в зимний период. Глава города напомнил о новом подходе в борьбе с гололедом на дорогах, отметил его эффективность и заверил, что эти технологии будут применяться и дальше.

Георгий Муратов поинтересовался, планируется ли развивать Тюмень как столицу регионального кинопроизводства. Глава города ответил, что для будущего города-миллионника это реальные амбиции. Место расположения такой инфраструктуры определено в составе прорабатываемого инвестпроекта под названием "Университетский квартал".

Алексей Чирков задал вопрос про концессию с "Росводоканалом" и есть ли другие источники финансирования для того, чтобы у горожан была чистая питьевая вода. Афанасьев отметил, что есть инфраструктурные кредиты и другие финансовые инструменты. Поставленные задачи будут выполнены.

Андрей Потапов спросил, будут ли сохранены темпы ввода спортивных объектов в городе. Лишь за бюджетные деньги темпы сохранить не удастся, но в сотрудничестве с бизнесом это сделать реально, подчеркнул Афанасьев. В качестве примера он привел взаимодействие с центром имени Чебоксарова и так далее.

В своих выступлениях депутаты Степан Киричук высоко оценил работу администрации города, особенно в части патриотического воспитания молодежи, сохранении культурного наследия. Юрий Коновалов подчеркнул высокую самоотдачу и личное участие в решении городских проблем главы города, в том числе по пресечению несанкционированной уличной торговли, ликвидации пробок в Новокомарово и так далее.

Есенгалий Ибраев отметил, что Тюмень уверенно удержит высокие позиции по ключевым социально экономическим показателям и последовательно расширяет спектр своих достижений. Особенно ценно, что администрация и депутаты действуют как единая, слаженная команда. Александр Захаров поддержал высказывание коллеги, отметил конструктивное взаимодействие ради общего результата.

Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова, комментируя рассмотрение вопроса, акцентировала внимание на большую работу властей всех уровней, направленную на социально-экономическое развитие города, при высокой включённости депутатского корпуса, которые непосредственно взаимодействуют с жителями города, помогают им решить актуальные вопросы и различные ситуации.