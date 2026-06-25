Фестиваль спорта IRONSTAR проведут в Тюмени 4-5 июля

Очередной масштабный фестиваль спорта IRONSTAR пройдет 4-5 июля в Тюмени, он дополнит в этом году программу празднования 440-летия города и станет притяжением для всех гостей и жителей.

4 июля пройдут забеги для всей семьи:

- IRONLADY — 5 км для девушек с цветами на финише (14+).

- MANSTAR — 5 км для мужчин (14+).

- STARKIDS — 440 и 1000 м для детей от 0 до 12 лет.

5 июля пройдут соревнования по триатлону. В программе Олимпийская и "полужелезная" дистанции.

Для гостей и жителей города подготовлена насыщенная программа:

- Тематическая пробежка на 5 верст в Затюменском (4 июля).

- Городской велофестиваль "440 колес" (5 июля).

- Активности и развлечения для всей семьи.

Участников дистанций ждет стартовый пакет с подарками, фирменная футболка и медаль на финише, фестивальная атмосфера и поддержка зрителей, и торжественное награждение победителей и призёров, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Записаться в участники IRONSTAR можно здесь.