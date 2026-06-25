Фестиваль спорта IRONSTAR проведут в Тюмени 4-5 июля

Очередной масштабный фестиваль спорта IRONSTAR пройдет 4-5 июля в Тюмени, он дополнит в этом году программу празднования 440-летия города и станет притяжением для всех гостей и жителей.
4 июля пройдут забеги для всей семьи:
- IRONLADY — 5 км для девушек с цветами на финише (14+).
- MANSTAR — 5 км для мужчин (14+).
- STARKIDS — 440 и 1000 м для детей от 0 до 12 лет.
5 июля пройдут соревнования по триатлону. В программе Олимпийская и "полужелезная" дистанции.
Для гостей и жителей города подготовлена насыщенная программа:
- Тематическая пробежка на 5 верст в Затюменском (4 июля).
- Городской велофестиваль "440 колес" (5 июля).
- Активности и развлечения для всей семьи.
Участников дистанций ждет стартовый пакет с подарками, фирменная футболка и медаль на финише, фестивальная атмосфера и поддержка зрителей, и торжественное награждение победителей и призёров, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
Записаться в участники IRONSTAR можно здесь.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru