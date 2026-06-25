Количество клиентов с господдержкой по ПДС выросло на 60%

17:00 25 июня 2026
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оличество клиентов НПФ ВТБ, которые во втором полугодии получат на свои счета софинансирование от государства по программе долгосрочных сбережений за 2025 год, увеличилось на 60% и достигло 1 млн человек. Объем господдержки, который будет им перечислен, вырос на 73,5% по сравнению с прошлым годом и составит 27 млрд рублей.

С начала года уже более 300 тысяч человек заключили договоры по программе долгосрочных сбережений с НПФ ВТБ. Общее количество клиентов, формирующих свои долгосрочные сбережения в фонде, превысило 1,6 млн человек, а объем средств на их счетах достиг 164 млрд рублей.

Генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов:

Это уже второй транш софинансирования по программе, и в этом году господдержку до 36 тысяч рублей получат на 60% больше наших клиентов, чем в прошлом году. Мы видим, что люди поверили в программу долгосрочных сбережений и активно подключаются и пополняют счета – средний чек долгосрочных сбережений составляет 86,7 тысяч рублей, за год он вырос на 20%.

Подключиться к программе долгосрочных сбережений можно в отделениях и дополнительных офисах ВТБ по всей России. Оформить договор долгосрочных сбережений в свою пользу или в пользу родных и близких можно также из любой точки страны онлайн на сайте фонда и в ВТБ Онлайн.

Теги: ВТБ
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