Один из лучших кардиохирургов России стал почетным гражданином Тюмени

Решением депутатов Тюменской городской думы звание "Почётный гражданин города Тюмени" присвоено заслуженному врачу РФ сердечно-сосудистому хирургу Кириллу Горбатикову - за его награждение депутаты проголосовали единогласно.

Кирилл Горбатиков - заведующий отделением Областной клинической больницы № 1. В медицине более 36 лет. По данным регионального депздрава, на счету Кирилла Викторовича более десяти тысяч сложных операций на сердце у детей. А отделение, которое он возглавляет, – одно из лучших в России по оказанию помощи новорожденным со сложной патологией сердца. Его ученики работают в ведущих кардиоцентрах России и в Казахстане.