Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке

С 26 июня Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,3-0,5 процентных пункта (п.п.) в зависимости от размера первоначального взноса: на 0,5 п.п при первоначальном взносе от 20,1% до 30,0% и на 0,3 п.п при первоначальном взносе 50,1% и более.

Дополнительно Сбер снижает ставки на новостройки в многоквартирных домах вне проектного финансирования Сбера на 0,5%.

Минимальные ставки на Домклик составят: от 15,2% на покупку первичного жилья, от 15,5% — на покупку вторичного и от 16,9% — по программе "Строительство жилого дома" (все программы без господдержки).

Также Сбербанк удерживает максимальную ставку по вкладам. Для клиентов она останется на уровне 13,5% годовых на срок от 3 до 4 месяцев как на новые деньги, так и при выполнении условий по надбавкам.