На здание облдумы в Тюмени установят новый герб

Со здания Тюменской областной думы демонтируют установленный во времена Советского союза герб, работы плановые и связаны с необходимостью обновления конструкции, которая на находится в высокой степени изношенности, сообщили в облдуме.

"Герб – ровесник здания, ему более 60 лет, соответственно, материалы, из которых он создан, требуют обновления. Согласно проектно-сметной документации на ремонт фасада здания, конструкция герба подлежит демонтажу и обновлению, поскольку его нахождение на этом месте в нынешнем состоянии создает угрозу жизни и здоровью людей, которые входят в здание. По проекту на этом месте появится точно такой же герб, созданный из современных и безопасных материалов", - пояснили в облдуме.