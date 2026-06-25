Прокуратура через суд изъяла из частной собственности часть берега озера Андреевское

Прокуратура Тюменской области установила, что земельный участок, находящийся в собственности ООО "СтройИнвестТехнология", незаконно включает в себя акваторию, береговую линию и береговую полосу озера Андреевское.

После вмешательства прокуратуры общество добровольно демонтировало ограждения с калитками для прохода, деревянные строения, стоящие в метре от воды, пирс и иные сооружения. Однако площадь береговой полосы, остававшейся в частной собственности, составила более 1,7 гектара, что противоречит федеральному законодательству. поэтому прокуратура обратилась с иском в суд о признании отсутствующим права частной собственности на часть земельного участка, занятого береговой полосой озера Андреевское.

Арбитражный суд Тюменской области отказал в удовлетворении иска, прокуратура решение обжаловала, в итоге Восьмой арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования прокуратуры области в полном объеме, признал отсутствующим право собственности ООО "СтройИнвестТехнология" на земельный участок в части наложения на береговую полосу озера Андреевское.

Суд также утвердил новые границы участка, исключающие пересечение с береговой полосой водного объекта.

Ответчик обжаловал постановление суда апелляционной инстанции в кассационном порядке. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил судебный акт без изменения.

"Принятое судом кассационной инстанции решение подтверждает принципиальную позицию, что береговые полосы водных объектов в силу прямого указания закона не могут находиться в частной собственности. Прокуратура Тюменской области продолжит системный надзор за соблюдением водного и земельного законодательства", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.