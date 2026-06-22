Заказать наличные онлайн в Сбере: сервисом воспользовались более 700 тысяч клиентов за год

Клиенты Сбера могут заказывать крупную сумму наличных в приложении СберБанк Онлайн (начиная с версии 16.13 для iOS и 16.8 для Android). Для этого нужно открыть раздел "Все сервисы", перейти в "Управление финансами", затем — в "Заказ наличных в офис". Другой способ — написать "Заказ наличных" в строке поиска с ГигаЧатом.

Удобное отделение можно выбрать в приложении за несколько секунд и прийти в банк только, чтобы получить заказанные деньги. Ранее приходилось посещать офис дважды: сначала для оформления заявки, а потом для получения средств.

Сервисом могут воспользоваться клиенты старше 18 лет, чтобы заказать рубли, доллары США или евро. Услуга работает во всех городах, где есть отделения Сбера.

Вячеслав Цыбульников, заместитель Председателя Правления Сбербанка: