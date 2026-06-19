Тобольск поздравил томского губернатора Мазура с юбилеем

Губернатор Томской области Владимир Мазур, а в прошлом - глава города Тобольска, отмечает юбилей, со знаменательной датой предшественника от лица горожан поздравил нынешний глава города Петр Вагин:

"От имени тоболяков и от себя лично благодарю за большой вклад в развитие Тобольска. Период Вашего руководства городом – с октября 2012 по апрель 2019 года - по праву можно назвать временем стратегических решений, которые стали важным этапом в современной истории города.

Для комплексного развития Тобольска было выстроено системное партнерство с бизнесом. Вы подошли к этому стратегически: разработанная программа "Тобольск‑2020" объединила усилия городской администрации, Правительства Тюменской области и компании СИБУР.

В город пришли крупные инвестпроекты. Началось строительство аэропорта, реконструкция объектов культурного наследия, активно развивается туризм. Тобольск стал площадкой для федеральных кинопроектов: был снят исторический фильм "Тобол", открыт тематический парк.

Серьёзно продвинулась социальная сфера: построен второй корпус поликлиники в 7А микрорайоне, введены спортобъекты, благоустроены общественные пространства, начато строительство школы в 15-м микрорайоне, проведена реконструкция

ж/д вокзала с тёплым переходом.

Сегодня программа "Тобольск настоящий" – это прямое продолжение курса, заданного Вами. Город уверенно движется вперёд, и в каждом его достижении есть Ваш весомый вклад".