Крым приостановил до 1 сентября прием детей в лагеря и санатории

В Крыму с 22 июня по 1 сентября 2026 года приостановлено бронирование мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Указ опубликован на официальном портале правительства РК. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности, пояснил Аксенов.