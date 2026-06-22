Дорожники предупредили тюменцев о возможном потеплении до +35

22 - 23 июня на территории Тюменской области ожидается повышение температуры воздуха до +30+35°. Местами ожидаются порывы ветра 15-17 м/с, сообщили в Уралуправтодоре.

Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно производится патрулирование автодорог. При необходимости в оказании помощи можно позвонить по телефону 8-800-200-63-06.