Дорожники предупредили тюменцев о возможном потеплении до +35

22 - 23 июня на территории Тюменской области ожидается повышение температуры воздуха до +30+35°. Местами ожидаются порывы ветра 15-17 м/с, сообщили в Уралуправтодоре.
Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно производится патрулирование автодорог. При необходимости в оказании помощи можно позвонить по телефону 8-800-200-63-06.
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