Ездить по дорогам в жару запретили тяжеловозам в Тюменской области

С 22 июня в Тюменской области ограничено движение тяжеловесного транспорта в жару, приказ Главного управления строительства Тюменской области о введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в летний период 2026 года был подписан 21 мая.

Запрет для движения большегрузов действует с 22 июня по 15 августа с 9:00 до 21:00 при температуре воздуха свыше 32 градусов. Мера вводится для сохранности автомобильных дорог и предотвращения колейности, которая может образовываться в жару.

Для тяжеловесных машин с превышением допустимой осевой нагрузки движение по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в этот период будет разрешено только в ночные и утренние часы – с 21:00 до 9:00.