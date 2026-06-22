"Огненные картины войны" и "Свеча памяти" - на Исторической площади Тюмени в День памяти и скорби провели патриотические акции

"Волонтёры Победы" в Тюмени в канун Дня памяти и скорби на Исторической площади у вечного огня провели акцию "Огненные картины войны", выложив из лампад торпедный катер "Комсомолец" - один из тех, что собирали на Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны.

Максим Афанасьев, глава Тюмени:

Всего в Тюмени было выпущено 165 катеров. Эти быстрые и маневренные корабли действовали внезапно и сокрушительно, играя важную роль в боевых операциях. Особое значение имеет история одного из катеров, построенного на средства, собранные комсомольцами Тюмени. Этому кораблю было присвоено гордое имя "Комсомолец Тюмени", символизирующее единство, патриотизм и самоотверженность молодого поколения. Тюмень шестой год активно участвует в акции, почтительно сохраняя память о подвигах своих земляков. Наш город по праву носит почётное звание "Город трудовой доблести" и является родиной "Бессмертного полка". Мы гордимся подвигами наших земляков и продолжаем бережно хранить память о событиях тех героических лет!

Акция "Свеча Памяти" на Исторической площади началась в 4.00, ее организатором стала "Молодая Гвардия". Почтить память защитников Родины и всех, чьи жизни унесла война, пришли почтить к вечному огню около трехсот тюменцев - жители города, представители общественных организаций, силовых ведомств, студенты и молодёжь.

Для собравшихся подготовили театральную постановку, участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Владимир Сбитнев, федеральный координатор Молодой Гвардии по УрФО:

Именно в этот час, 22 июня 1941 года, тишину разорвали взрывы, гул самолётов и первые выстрелы страшной войны. Враг был уверен, что сможет быстро сломить нашу страну, но уже в первые часы столкнулся с силой духа советского солдата. Наш долг сегодня - помнить тех, кто погиб на полях сражений, кто пропал без вести, кто прошёл через блокаду, концлагеря, голод, кто трудился в тылу и отдал всё ради Победы.

Руководитель городского отделения "Молодой Гвардии" Руслан Рябев отметил, что мероприятие стало важнейшим завершающим событием патриотической кампании “Мы помним”. "Наша общая миссия - сохранять историческую память нашего народа и не давать никому её переписывать", — отметил он.