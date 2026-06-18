Мама тюменской двухсотбалльницы рассказала, как воспитывает дочь

Мама первого в этом году двухсотбальника по результатам ЕГЭ Регины Замаловой рассказала, как училась в школе дочь и о ключевых принципах воспитания детей в семье. Историю опубликовал департамент ЖКХ ТЮменской области.

Альфия Замалова работает главным специалистом планово-экономического отдела Дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области, сама она закончила школу только с двумя четвёрками. Дочь этот результат уже превзошла. Она круглая отличница. Выпускница тюменской школы № 92 получила максимальные баллы ЕГЭ по русскому языку и истории.

"Регина всегда любила учиться. Ей одинаково легко давались, как русский язык, так и математика. В пятом классе хотели отдать её в физико-математический класс, но не сложилось. Позже у дочки появился интерес к истории, который только укрепился на занятиях в поисковом движении при "Пионере", - рассказала Альфия.

"Особого рецепта в воспитании нет. Главное, не давить, а помогать, подсказывать и быть примером", - считает Альфия.

Вопросах выбора будущей профессии мама-экономист дочку поддержит, какое бы направление Регина для себя не выбрала.

Фото из семейного архива Замаловых