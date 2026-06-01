В Тюменской области подвели итоги первой недели Летнего фестиваля сообществ

Более 500 участников в Тюмени, Ишиме и Тобольске объединила первая неделя Летнего фестиваля сообществ в Тюменской области, посвященная теме "Единство народов". Его гостями стали молодежь, семьи с детьми, иностранные студенты и жители региона разных возрастов. Они участвовали в интеллектуальных играх, лекциях, кинопоказах, мастер-классах, народных вечерках, перформансах, квартирниках и квестах.

С 6 по 12 июня прошло 10 событий в трех городах региона. Участники создали интерактивную карту России, собрали "семейный стол" с традиционными угощениями, написали коллективную сказку о единстве народов и изготовили 20 книг в технике ручного переплета. Все мероприятия фестиваля были направлены на укрепление традиционных ценностей, взаимоуважения и добрососедства между людьми разных национальностей, а также трансляцию единства народов России.

"Первая неделя Летнего фестиваля сообществ показала: жители Тюменской области открыты к диалогу, творчеству и взаимопомощи. Люди разных национальностей, возрастов и профессий искренне интересуются культурой друг друга. Все события недели созданы совместно с сообществами региона — это позволяет нам показать их опыт и достижения. Особенно ценно, что участники не просто приходят на готовые программы, а создают их сами: пишут сказки, собирают карту пожеланий, делятся семейными историями у микрофона. Такие проекты укрепляют традиционные ценности и делают наши города добрее", — поделился с редакцией Moi-portal.ru Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".

В Тюмени в мультицентре "Моя территория" прошел мастер-класс "Книга единства и добра": участники сочинили коллективную сказку о единстве народов России, освоили ручной переплет и создали индивидуальные книги в народном стиле. Также состоялся интеллектуальный турнир "Своя игра: #МЫЕДИНЫ". Победу одержала команда студентов, не говорящих по-русски, — ребята играли с переводчиком и показали лучший результат. В "Конторе пароходства" прошел благотворительный кинопоказ "Вместе" — билетом стала гуманитарная помощь для бойцов и переселенцев. Также там состоялась народная вечерка от сообщества "Беседа по-сибирски": тюменцы разучили хороводы, поиграли в вечерочные игры и освоили бытовой танец. В центре "Космос" гости приняли участие в интерактивной программе "Хоровод времен", где через музыку и танцы познакомились с традициями народной культуры, создали символическое полотно из лент на нетворкинг-сессии, а также стали зрителями иммерсивного перформанса "Сказки из сундука" в формате театра теней.

События Летнего фестиваля сообществ также прошли в Тобольске и Ишиме. В Аптекарском саду команда тобольского мультицентра "Моя территория" провела открытый микрофон "Добрососеди" с мастер-классом по изготовлению брелоков, "семейным столом" и выступлениями со стихами, песнями и историями о семейных ценностях. В День России состоялась квест-игра "Грани традиций": команды угадывали мелодии регионов, расшифровывали пословицы и учились говорить "Привет!" на разных языках, - сообщает Мой-портал.ру.

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