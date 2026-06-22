Федеральные трассы в Свердловской, Курганской и Тюменской областях закрыли для тяжеловозов из-за жары

11:34 22 июня 2026
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В связи с повышением температуры воздуха свыше 32℃ с 10:00 до 22:00 введено временное ограничение для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов на ФАД по Свердловской, Тюменской, Курганской областей, сообщили в ФКУ "Уралуправтодор".


Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

 

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