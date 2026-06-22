Тюменцы рассказали, где хотят провести идеальный отпуск

41% тюменцев считают лучшим вариантом отпуска отдых в России, 29% отдает предпочтение зарубежным поездкам, а 30% не могут определиться. Об этом свидетельствует опрос SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Мужчины чаще женщин голосуют за внутренний туризм (42% против 39% соответственно), тогда как горожанки чаще называют зарубежный (34% против 25% среди мужчин).

Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых предпочитают 35%, отдых в России — 33%; среди тех, кто старше, заграница привлекает 27%, а 45% — за внутренний туризм.

Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидирует Турция (13% голосов), второе место — у Италии (10%), замыкает топ-3 Таиланд (7%). По 6% голосов набрали Египет, Китай и Греция, по 3% — Вьетнам, Испания и Франция.

В сегменте внутреннего туризма самым популярным местом отдыха считаются Сочи и Адлер — 12%. Еще 11% предпочитают отдых дома. Крым занимает третье место с 9% голосов, а другие курорты Краснодарского края считают идеальным местом для отдыха 6%. Горный Алтай и Санкт-Петербург набрали по 5% голосов, Байкал — 3%.