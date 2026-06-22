Земледельцы Тюменской области завершили посевную кампанию

Посевная кампания в Тюменской области завершилась, хорошая погода позволила аграриям закончить работы в запланированные сроки, сообщил губернатор Александр Моор.

Более 741 тысячи гектаров полей засеяно зерновыми и зернобобовыми, кормовыми и техническими культурами, однолетними травами, картофелем и овощами. При этом около 583 тысячи га засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами (пшеница, овес, ячмень, горох, кукуруза и гречиха), технические культуры заняли более 83 тысяч гектаров, картофель и прочие овощи - 6,4 тысячи и 1,1 тысячи га соотвественно.

В 2025 году посевная кампания завершилась на день позже - 23 июня. Тогда сообщалось, что засеяно 767 тысяч га. Общее количество земель, занятых под выращивание пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы и прочих зерновых культур, превысило 630 тысяч гектаров. Посев технических культур составил 54,5 тысячи гектаров, картофель - около 6,4 тысячи га, еще 1,1 тысячи га заняли капуста, морковь, свёкла и лук, остальные гектары засеяны кормовыми и техническими культурами.