Акции "Бената" вернулись в собственность Тюменской области

Акции алкогольного завода "Бенат" возвращены в собственность Тюменской области по решению Арбитражного суда Тюменской области об удовлетворении иска прокуратуры Тюменской области. В дальнейшем региональный департамент имущественных отношений вновь рассматривает возможность включить пакет акций завода в прогнозный план приватизации государственного имущества, сообщили в пресс-службе департамента.

Акции будут доступны к покупке на специализированном аукционе. Это один из предусмотренных законом о приватизации способов продажи акций, находящихся в государственной собственности.

Состав участников специализированного аукциона является открытым. Претенденты вносят произвольную сумму, на которую они хотят купить акции. При этом они не знают, сколько акций получат — это зависит от количества поданных заявок.

Продавец рассчитывает единую стоимость продажи акций, используя только денежные средства претендентов, допущенных к участию в специализированном аукционе. Это значит, что по результатам такого аукциона все победители приобретают акции по единой стоимости.

Начальная цена пакета акций будет определена независимыми оценщиками.

Если общая сумма денежных средств претендентов будет меньше начальной цены торгов, то в этом случае специализированный аукцион будет признан несостоявшимся. Процедура продажи на специализированном аукционе не предусматривает уменьшения цены.

Проект постановления Правительства Тюменской области о включении пакета акций АО "Бенат" в прогнозный план приватизации будет размещен, как и в остальных случаях, на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области для обсуждения проектов и действующих нормативных актов для независимой антикоррупционной экспертизы, общественной экспертизы и обсуждения на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.