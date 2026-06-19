32 выпускника школ Тюмени сдали ЕГЭ на 100 баллов

Первые результаты Единого государственного экзамена принесли Тюмени десятки поводов для гордости. По одному или нескольким (из четырех) предметам высокие баллы (от 90 до 99) набрали 264 одиннадцатиклассника, а максимальный результат — 100 баллов — получили 32 выпускника, глава города Максим Афанасьев это результат считает превосходным.
Среди лидеров по числу стобалльников – лицей № 93, где сразу шесть учеников продемонстрировали блестящие знания. Также высшие оценки получили ученики гимназий №№ 1, 5, 12, 21, школ №№ 7, 15, 22, 25, 48, 65, 67, 70, 73 "Лира", 89, 92, лицея № 34, Гимназии российской культуры, гимназии ТюмГУ, Физико-математической школы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru