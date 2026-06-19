32 выпускника школ Тюмени сдали ЕГЭ на 100 баллов

11:44 19 июня 2026
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Первые результаты Единого государственного экзамена принесли Тюмени десятки поводов для гордости. По одному или нескольким (из четырех) предметам высокие баллы (от 90 до 99) набрали 264 одиннадцатиклассника, а максимальный результат — 100 баллов — получили 32 выпускника, глава города Максим Афанасьев это результат считает превосходным.

Среди лидеров по числу стобалльников – лицей № 93, где сразу шесть учеников продемонстрировали блестящие знания. Также высшие оценки получили ученики гимназий №№ 1, 5, 12, 21, школ №№ 7, 15, 22, 25, 48, 65, 67, 70, 73 "Лира", 89, 92, лицея № 34, Гимназии российской культуры, гимназии ТюмГУ, Физико-математической школы.

Теги: ЕГЭ , Максим Афанасьев , выпускники
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