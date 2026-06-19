Центральные улицы Тобольска обработали от комаров

10:04 19 июня 2026
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Коммунальные службы Тобольска вышли на туристический маршрут и провели антикромаринные обработки на Комсомольском проспекте, улицах Ремезова, Ленской и Октябрьской.

"Сохраняем экобаланс, действуем аккуратно. Ждём, когда погода сбавит обороты, а комаров станет меньше естественным путём. Всем хороших прогулок по любимому городу! Пусть Тобольск радует, а не кусает", - прокомментировал работу коммунальщиков глав города Петр Вагин.

Теги: ЖКХ , Тобольск
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