Центральные улицы Тобольска обработали от комаров

Коммунальные службы Тобольска вышли на туристический маршрут и провели антикромаринные обработки на Комсомольском проспекте, улицах Ремезова, Ленской и Октябрьской.

"Сохраняем экобаланс, действуем аккуратно. Ждём, когда погода сбавит обороты, а комаров станет меньше естественным путём. Всем хороших прогулок по любимому городу! Пусть Тобольск радует, а не кусает", - прокомментировал работу коммунальщиков глав города Петр Вагин.