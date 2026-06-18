Тюменским подросткам перестанут продавать бензин

13:16 18 июня 2026
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Закон "Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним автомобильного бензина" приняли депутаты регионального парламента на июньском заседании думы, он направлен на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

Законопроект в думу внесен прокурором Тюменской области.  Председатель комитета областной думы по социальной политике Ольга Швецова отметила, что в настоящее время аналогичные законы, вводящие ограничения, приняты более чем в 10 субъектах Российской Федерации. действовать ограничение будет с марта 2027 года, так как устанавливаются новые обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

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