Тюменским подросткам перестанут продавать бензин

Закон "Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним автомобильного бензина" приняли депутаты регионального парламента на июньском заседании думы, он направлен на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

Законопроект в думу внесен прокурором Тюменской области. Председатель комитета областной думы по социальной политике Ольга Швецова отметила, что в настоящее время аналогичные законы, вводящие ограничения, приняты более чем в 10 субъектах Российской Федерации. действовать ограничение будет с марта 2027 года, так как устанавливаются новые обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.