Более 1,2 тысяч тонн сыра производят предприятия Тюменской области за год

В Тюменской области производством сыра занимаются 4 молокоперерабатывающих предприятия, а также индивидуальные предприниматели и частные сыроварни. По итогам 2025 года в регионе произведено 1204 тонны сыра, сообщает департамент АПК.
Ассортимент насчитывает более 50 наименований — твёрдые, полутвёрдые и мягкие сорта: голландский, пошехонский, гауда, моцарелла, качотта и другие. Продукцию изготавливают как по традиционной технологии, так и по итальянским и французским рецептам.
Тюменские сыры неоднократно отмечались наградами: дипломами конкурсов "100 лучших товаров России", "Лучшие товары и услуги Тюменской области", Межрегиональной агропромышленной выставки, а также Всероссийского конкурса "Сыры".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru