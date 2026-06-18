"Золотые луга" присоединятся к празднованию 95-летия Омутинского района

Фото создано с помощью ИИ

Омутинский район в этом году отмечает 95-летие. В честь юбилея в селе Омутинское 19 июня пройдёт большая праздничная программа с интерактивными площадками, ярмаркой, концертами и развлечениями для всей семьи. Участником мероприятия станет и АО "Золотые луга", история которого на протяжении многих десятилетий связана с этой территорией, сообщает пресс-служба АО "Золотые луга".

С 15:00 до 19:00 на площади "Театральная" по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 145, будет работать площадка компании. Гости смогут приобрести и продегустировать молочную продукцию, встретиться с ростовой куклой и получить воздушные шары.

Связь "Золотых лугов" с Омутинским районом имеет глубокие исторические корни. В селе Ситниково расположен молочный комбинат "Ситниковский" – филиал компании и одно из первых молочных предприятий Тюменской области. Производство было основано в 1932 году, а в 2027 году завод отметит собственный 95-летний юбилей.

Именно в Ситниково почти столетие назад начался выпуск сгущённого молока в ставших узнаваемыми сине-белых банках. В годы Великой Отечественной войны сгущённое молоко входило в состав сухих пайков, а позднее использовалось и в питании космонавтов. Сегодня комбинат остаётся градообразующим предприятием и одним из крупнейших работодателей территории. С заводом связаны целые трудовые династии – в некоторых семьях на производстве работали представители нескольких поколений.

Празднование 95-летия района начнётся с работы тематических пространств. В парке "Семейный" откроется "Мир детства", возле районного Дома культуры развернутся историческая ярмарка и фотозоны, на улице Советской будут работать интерактивные локации. На площади "Театральная" пройдут мастер-классы, а на улице Калинина гостей познакомят с традициями народов России и национальной кухней.

Вечернюю программу откроют коллективы художественной самодеятельности. Затем зрителей ждут концерт "Омутинский юбиляр" и выступление группы "Балаган Лимитед". В 22:00 состоится праздничный салют, после которого начнётся дискотека с диджеем Никитой Неждановым.

Участие в юбилейных мероприятиях для "Золотых лугов" – возможность вместе с жителями вспомнить богатую историю района и вклад людей, которые десятилетиями развивали сельское хозяйство и молочную промышленность родного края.