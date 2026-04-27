Суд приговорил экс-главу одного из поселений Тюменской области к пяти годам колонии за взяточничество

Бывший глава Вагайского сельского поселения Омутинского округа приговорен к пяти годам колонии строгого режима и лишен права работать на руководящих должностях государственной или муниципальной службы из-за взяток, приговор ему вынес Ленинский районный суд города Тюмени, сообщили в облпрокуратуре.

Установлено, что, занимая должность главы поселения, в 2022 - 2024 годах подсудимый получил от предпринимателя три взятки в общей сумме более 1,7 млн рублей за заключение договоров на выполнение работ по благоустройству, беспрепятственную приемку и оплату этих работ.

Сумма взяток конфискована в доход государства. Подсудимый взят под стражу в зале суда. В отношении взяткодателя в возбуждении уголовного дела отказано в связи с деятельным раскаянием, сообщили в обпрокуратуре.