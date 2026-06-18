Цифровые рубли начали принимать в платежных терминалах

Цифровизация платежной инфраструктуры в России переходит в практическую плоскость. В платежных терминалах для среднего и малого бизнеса настроен прием цифровых рублей. Часть предпринимателей уже проводит такие операции. До сентября решение будет доступно во всех терминалах по всей России, об этом на минувшем ПМЭФ-2026 сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Для приема цифровых рублей замена терминалов не требуется, предприниматели открывают счет в новой форме расчетов и подключают оплату через универсальный платежный код. Покупатель сканирует на кассе код, который включает сразу несколько способов оплаты: цифровыми рублями, через СБП или банковские сервисы. Средства зачисляются на счет продавца в реальном времени, как при оплате через СБП.

Топ-менеджер ВТБ пояснил принцип работы с новым инструментом:

Предпринимателям не нужно интегрироваться с платформой Банка России, их обслуживающий банк берет на себя все технические процессы. Мгновенное зачисление средств поможет компаниям избегать кассовых разрывов и сразу направлять выручку в оборот. Продавцы дополнительно сэкономят: до конца 2026 года операции не облагаются комиссией.

Подключение бизнеса к функционалу по приему цифровых рублей регламентируется законом "О защите прав потребителей" и будет происходить волнами в зависимости от годовой выручки. С 1 сентября 2026 года обязаны принимать цифровой рубль торгово-сервисные предприятия с выручкой более 120 млн рублей, с 1 сентября 2027 года — продавцы с выручкой от 30 млн рублей, а до 1 сентября 2028 года — остальные компании с выручкой от 20 млн рублей. Бизнес с годовой выручкой меньше 20 млн рублей подключает оплату цифровыми рублями по желанию.