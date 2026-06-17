Посевная кампания в Тюменской области близится к завершению

12:02 17 июня 2026
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По оперативным данным о ходе посевных работ в Тюменской области на 17 июня, яровой сев зерновых, зернобобовых, технических, однолетних культур, картофеля и овощей проведен на 98%, сообщает департамент АПК региона.

 

Минеральные удобрения внесены на площади 583,9 тысячи гектаров. Химическая прополка посевов сельскохозяйственных культур проведена на 266,5 тысячи гектаров. Обработка паров выполнена на площади 19,9 тысячи гектаров.

Теги: АПК , посевная
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