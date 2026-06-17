Посевная кампания в Тюменской области близится к завершению

По оперативным данным о ходе посевных работ в Тюменской области на 17 июня, яровой сев зерновых, зернобобовых, технических, однолетних культур, картофеля и овощей проведен на 98%, сообщает департамент АПК региона.
Минеральные удобрения внесены на площади 583,9 тысячи гектаров. Химическая прополка посевов сельскохозяйственных культур проведена на 266,5 тысячи гектаров. Обработка паров выполнена на площади 19,9 тысячи гектаров.
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