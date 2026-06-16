Югра для развития своей IT-индустрии начнет строить дата-центры

На полях XVII Международного ИТ‑форума с участием стран БРИКС и ШОС, который пройдет в Югре с 17 по 19 июня: будет заключено трехстороннее соглашение между компанией "Ориент Бридж", правительством Югры и администрацией Сургута. В рамках него планируется проектирование и строительство центров обработки данных, а также обеспечение их эксплуатации, сообщил губренатор Руслан Кухарук.
Цель соглашения – создание в округе центров обработки данных и обеспечение процессов их эксплуатации.
"Реализация проекта позволит укрепить позиции региона как современного технологического центра, создать дополнительную возможность для развития IT-индустрии в Югре", – подчеркнул Руслан Кухарук.
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