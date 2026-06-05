Югра вошла в десятку инвестиционного привлекательных регионов РФ

Югра заняла 7 место по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России, поднявшись на шесть позиций. Также регион вошел в топ-10 субъектов страны по направлениям "Недвижимость" и "Инженерные сети и коммуникации". Результаты оценки были представлены Агентством стратегических инициатив на ПМЭФ, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

"Сокращение административных барьеров позволяет быстрее запускать новые производства, строить школы, больницы, жилые кварталы. Сроки получения разрешения на строительство в нашем регионе на 25% ниже среднероссийских, а аренда земельных участков с проведением торгов занимает меньше времени, чем в большинстве субъектов страны. За прошедший год среднее время подключения к сетям водоснабжения снизилось на 19%, к сетям водоотведения – на 12%. Также в муниципалитетах внедрен механизм проверки трассировки линейных объектов, исключающий вероятность проектных ошибок, связанных с пересечением трасс новых и существующих коммуникаций", - прокомментировал результат Кухарук.

По словам губернатора, на улучшение позиций в рейтинге повлияла совместная работа команды правительства региона, институтов поддержки, деловых объединений и бизнес-сообщества.