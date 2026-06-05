Аналитики разобрали ключевые тенденции рынка ценных бумаг

Развитие российского фондового рынка и поведение инвесторов обсудили эксперты на сессии "Инвестиции в новые рынки. Как меняется ландшафт в эпоху неопределенности" в рамках ПМЭФ-2026. По словам руководителя департамента ВТБ Дмитрия Средина, рынок акций нуждается не в гонке за числом размещений, а в появлении зрелых и понятных компаний.

"Рынок капитала очень чувствителен к доверию. Поэтому важны не количество размещений, а их качество. Публичный рынок должен пополняться крупными, понятными и ликвидными эмитентами, способными формировать долгосрочный интерес инвесторов", — отметил топ-менеджер ВТБ.

По мнению экспертов, первичное размещение бумаг компании нельзя рассматривать как разовую сделку — это итог глубокой трансформации бизнеса, включающей прозрачность, корпоративное управление и стратегию роста. Только тогда компания становится "крупным, понятным и ликвидным эмитентом", способным удерживать интерес рынка.

Участники встречи рекомендовали инвесторам ориентироваться на возможности российского рынка: "Работайте в России и инвестируйте в России". Отдельно напомнили о базовых принципах: несмотря на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, профессиональный инвестор формирует диверсифицированный портфель и оценивает возможности в самых разных отраслях.