Эксперт рассказал, где выгоднее хранить миллион

На пресс-конференции в рамках ПМЭФ-2026 журналисты задали вопрос главе ВТБ Андрею Костину о сбережениях в сегодняшней экономической ситуации. Топ-менеджер порекомендовал россиянам с горизонтом планирования в один год разместить 1 млн рублей на банковских депозитах. По его мнению, в пользу играют текущие ставки и укрепление рубля. Во вторую очередь посоветовал корпоративные облигации отечественных компаний, как альтернативу депозитам, если доходность по ним превышает ставки по вкладам.

При этом глава ВТБ предостерегает от использования инструментов с нефиксированным доходом. Он объяснил это высокой волатильностью рынка, которая во многом обусловлена геополитическими факторами.

"Период волатильности мы ещё не прошли. Ставка будет снижаться, и, может быть, в следующем году, если мы придём к ставке с одной цифрой, то совместно поищем другие инструменты", — добавил Костин.

При этом первый зампред банка Дмитрий Пьянов отметил, что дифференциал между ставками по депозитам и инфляцией в последние годы не только не сократился, но, возможно, даже улучшился — эта тенденция прослеживается с 2024 года. А по прогнозам экспертов, в течение этого года объём привлечённых средств населения в банки вырастет на 11% и превысит 73 трлн рублей.