Ямал и Югра лидируют в России по благосостоянию семей

Ямал, Югра и Магаданская область по итогам 2025 года возглавили рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей, в конце списка Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, Тюменская область - на 15 месте, свидетельствует исследование РИА Новости.

В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денег скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты РФ с разным уровнем цен. На Ямале у семьи с двумя детьми при минимальных расходах в месяц остаток может превышать 141 тыс. рублей, с одним - 163 тыс. рублей. В Югре при двух детях остаток в бюджете может достигать 102 тысяч, при одном - 122 тыс рублей.

У жителей Тюменской области доходы скромнее, поэтому в семье с двумя детьми после минимальных расходов в месяц может оставаться около 55 тысяч рублей, с одним ребенком - до 73 тысяч рублей.