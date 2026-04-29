Пять лесных пожаров выявлено в Тюменской области за сутки

На утро 29 апреля в Тюменской области действует один лесной пожар, при этом за последние сутки зафиксировано пять новых лесных пожаров и ликвидировано тоже пять на общей площади 25,14 га.

Сегодня в Ишимской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень). В Тобольской и Уватской - II класс (низкая степень). 30 апреля и 1 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской - II класс (низкая степень).