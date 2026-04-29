ВТБ назвал оптимальным для строительной отрасли диапазон ставок в 11-12%

При ключевой ставке на уровне 11-12% годовых девелоперы получат возможность запускать масштабные программы со скидками.

В интервью ТАСС старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента кредитования регионального бизнеса Иван Розинский обозначил, что такие условия позволят сбалансировать интересы всех сторон: застройщиков, покупателей и банков.

"Я бы назвал уровень между 11% и 12% приемлемым для компаний. При таком уровне ключевой ставки несубсидированные ипотечные ставки окажутся где-то на уровне 13-14%. И в такой ситуации рыночных ставок застройщики уже смогут предлагать массовые скидочные программы, которые сделают реальную ставку, по крайней мере в начале процесса стройки, т.е. до ввода жилья, меньше 12%", - сказал он.

Особое значение это имеет для массового сегмента недвижимости, где даже небольшое снижение ставок способно заметно повысить спрос. А падение ключевой ниже "психологического уровня" в 12% приведет к значимому увеличению рынка ипотечного кредитования.

"Подстегнет жилую стройку, а следовательно, и многие другие смежные отрасли, за счет эффекта мультипликатора в экономике", - добавил топ-менеджер ВТБ.

Стабильность ставок в этом диапазоне поможет застройщикам точнее планировать долгосрочные проекты и минимизировать финансовые риски, связанные с колебаниями стоимости заёмных средств.

На последнем заседании 24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на полпроцента до 14,5% годовых. Это решение стало очередным шагом в рамках смягчения денежно-кредитной политики и дальнейшего приближения ставок к оптимальному для строительной отрасли уровню.