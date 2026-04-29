В Тюменской области дороги в леса перекрывают шлагбаумами

Шлагбаумы устанавливают на въездах в лесные массивы с повышенным классом природной пожарной опасности. Такие преграды служат для недопущения свободного въезда в лес в период запрета на их посещение, сообщили в деплеса ТО.
❗ Напомним: с 28 апреля в нашем регионе действует ограничение пребывания граждан в лесах. Установка шлагбаумов является частью комплексной работы по защите лесов от пожаров. В неё также входят:
— создание и прочистка минерализованных полос;
— строительство и ремонт лесных дорог;
— установка противопожарных стендов и указателей;
— обслуживание подъездов к пожарным водоёмам.
