В Тюменской области дороги в леса перекрывают шлагбаумами

Шлагбаумы устанавливают на въездах в лесные массивы с повышенным классом природной пожарной опасности. Такие преграды служат для недопущения свободного въезда в лес в период запрета на их посещение, сообщили в деплеса ТО.

❗ Напомним: с 28 апреля в нашем регионе действует ограничение пребывания граждан в лесах. Установка шлагбаумов является частью комплексной работы по защите лесов от пожаров. В неё также входят:

— создание и прочистка минерализованных полос;

— строительство и ремонт лесных дорог;

— установка противопожарных стендов и указателей;

— обслуживание подъездов к пожарным водоёмам.